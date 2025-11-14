В Пермском крае запустили проект по музыкальной реабилитации детей с инвалидностью

Африканские барабаны лечат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В городе Чусовой Пермского края стартовал музыкальный проект «Цветная барабанда». Он помогает в реабилитации детей с инвалидностью — ребята осваивают игру на африканских барабанах и других экзотических инструментах, развивая внимание, память и координацию. По такой методике работают в местном центре реабилитации и коррекции «Цветное детство».

«На занятиях дети пробуют себя в игре на барабанах джембе, кахоне и глюкофоне — инструментах, которые были закуплены на полученный грант. В „барабанде“ каждому подбирают подходящий темп и инструмент. Ребята начинают с простых ритмов, учатся слушать и чувствовать друг друга. Уже после первых уроков педагоги и родители отмечают эмоциональный подъем и радость у детей», — рассказали в Объединенной металлургической компании (ОМК), которая поддерживает проект. Грант центр «Цветное детство» получил благодаря конкурсу социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство».

Руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Екатерина Кощиенко отмечает, что проект «Цветная барабанда» показывает, как благодаря социальному партнерству бизнеса и некоммерческих организаций создаются инклюзивные пространства, где каждый ребенок может раскрыть свой творческий потенциал и почувствовать себя частью дружного коллектива. Автором музыкальной методики стал Александр Колтырин — он уже несколько лет знакомит детей с инвалидностью с миром ритма. По его словам, занятия развивают у ребят усидчивость, выносливость, чувство ритма, а главное — делают их восприятие жизни более полным и ярким.

