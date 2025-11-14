Логотип РИА URA.RU
В России задержали администраторов двух мошеннических telegram-каналов

14 ноября 2025 в 20:01
Telegram-каналы использовали для обмана россиян

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В РФ задержаны два администратора мошеннических telegram-каналов, которые использовали арендованные аккаунты для обмана пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе УБК МВД России.

«Задержаны администраторы в возрасте 16 и 18 лет, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 274.5 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что telegram-каналы, где были администраторами два молодых человека, ежедневно использовали больше 1000 купленных аккаунтов для обмана россиян.

Ранее УБК МВД уже пресекло работу крупного Telegram-бота, который распространял персональные данные россиян — общий объем изъятых данных превысил 40 терабайт. А доходы от деятельности бота оценивались в 13–16 миллионов рублей в месяц.

