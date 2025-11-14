Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Екатеринбурге отец жестоко избил дочку

Екатеринбуржец избил дочку возле подъезда на Вторчермете
14 ноября 2025 в 20:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Отец избил дочку в Екатеринбурге (архивное фото)

Отец избил дочку в Екатеринбурге (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге мужчина избил свою дочь возле подъезда. Инцидент произошел на улице Патриса Лумумбы, 38 (Вторчермет). Видео с домофонной камеры обнародовано в местных telegram-каналах.

По данным видео, мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, внезапно напал на девочку. После короткого диалога он схватил ребенка за шею, повалил на землю и ударил по голове.

В горполиции URA.RU сообщили, что информация зарегистрирована в ОП № 12. «Сотрудники территориального отдела проверяют данные сведения», — отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал