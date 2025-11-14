В Екатеринбурге отец жестоко избил дочку
Отец избил дочку в Екатеринбурге (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Екатеринбурге мужчина избил свою дочь возле подъезда. Инцидент произошел на улице Патриса Лумумбы, 38 (Вторчермет). Видео с домофонной камеры обнародовано в местных telegram-каналах.
По данным видео, мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, внезапно напал на девочку. После короткого диалога он схватил ребенка за шею, повалил на землю и ударил по голове.
В горполиции URA.RU сообщили, что информация зарегистрирована в ОП № 12. «Сотрудники территориального отдела проверяют данные сведения», — отметили в ведомстве.
