В России хотят штрафовать за авторизацию по иностранной почте: за что еще можно получить штраф в интернете

За оскорбления, поиск экстремистских материалов и фейки в интернете можно получить штраф

В Госдуму направили законопроект, который подразумевает введение штрафов за авторизацию на сайтах с помощью иностранных сервисов. Если парламентарии примут проект, то владельцы сайтов будут платить вплоть до 700 тысяч рублей за нарушения, а граждане — до 20 тысяч рублей. Также можно получить штраф за оскорбления в сети, рекламу VPN-сервисов и распространение фейковой информации. Подробный список — в материале URA.RU.

Иностранные источники при регистрации

Владельцы сайтов, соцсетей и интернет-страниц могут столкнуться со штрафами, если будут нарушать правила авторизации пользователей или использования рекомендательных технологий. Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, физические и юридические лица, владеющие интернет-ресурсами, обязаны обеспечивать авторизацию пользователей одним из трех способов: через номер мобильного телефона, ЕСИА, единую биометрическую систему или сервис авторизации, который принадлежит российскому гражданину или организации. Санкции нового пункта ст. 13.53 КоАП, который могут внести, предлагают следующие:

для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;

для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Кроме того, за предоставление информации с использованием рекомендательных технологий без уведомления пользователей и без размещения на сайте правил их применения также предлагают штрафовать. За повторное нарушение суммы штрафов увеличатся (в случае повторного неисполнения рекомендаций Роскомнадзора штрафы для юрлиц предлагают увеличить в два раза):

для граждан — до 20-40 тысяч рублей;

для должностных лиц — до 60-100 тысяч рублей;

для юрлиц — до 1-1,4 миллиона рублей.

Реклама VPN и поиск экстремистских материалов

За рекламу VPN могут оштрафовать граждан от 50 до 80 тысяч рублей

Граждане, которые умышленно ищут и получают доступ к материалам, признанным экстремистскими и включенным в федеральный реестр, могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Это касается и случаев использования VPN для обхода блокировок. Открытие страницы с подобным контентом без его распространения или сохранения не считается нарушением.

В июле глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что новый закон о запрете поиска экстремистских материалов будет касаться только конкретных материалов, а не, например, соцсетей в целом, даже если они признаны экстремистскими. Ответственность наступает только в случае целенаправленного поиска материалов, включенных в федеральный реестр экстремистских. К ним, например, относятся, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство, а также труды, выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными.

А за распространение рекламы VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным ресурсам, а также поиск таких материалов, предусмотрены крупные штрафы:

для граждан — от 50 до 80 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч;

для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Передача абонентского номера

За передачу абонентского номера также могут оштрафовать

За незаконную передачу абонентского номера другому лицу физическое лицо могут оштрафовать на 30–50 тысяч рублей, а юрлиц — на 100–200 тысяч рублей. Передача данных для входа в интернет-ресурсы также подпадает под штрафные санкции:

граждане заплатят от 30 до 50 тысяч рублей;

индивидуальные предприниматели — от 50 до 100 тысяч;

юридические лица — от 100 до 200 тысяч рублей.

Оборудование для обхода ограничений

Согласно ст. 13.53 КоАП РФ, за использование виртуальных АТС и оборудования, позволяющего обходить интернет-ограничения, граждане могут получить штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей, а юридические лица — до 500 тысяч рублей. Провайдеры и технические посредники находятся в зоне особого внимания: при повторном несоблюдении требований Роскомнадзора о блокировке запрещенных ресурсов им грозят штрафы до 1 миллиона рублей. Если организаторы распространения информации в интернете откажутся взаимодействовать с силовыми органами, им могут назначить штраф до 10 миллионов рублей.

Распространение фейков

За фейки об армии могут назначить штраф вплоть до 1,5 миллиона рублей

За распространение фейков в интернете также могут назначить штраф. В ст. 13.15 КоАП РФ говорится, что речь идет о распространении заведомо ложной информации под видом достоверной в СМИ и других информационно-коммуникационных сетях. Санкции следующие:

для граждан — от 100 до 300 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 300 до 600 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 500 тысяч рублей 1 миллиона рублей.

Однако если фейк представляет угрозу чьей-то жизни или безопасности, наказание ужесточится (ст. 207.1 УК РФ). За это штраф от 300 000 до 700 000 рублей. Виновного также могут отправить в колонию на срок до трех лет. За распространение ложной информации об армии грозит штраф от 700 000 до 1 500 000 рублей или лишение свободы до пяти лет, говорится в ст. 207.3 УК РФ.

Нарушение неприкосновенности частной жизни

Штраф грозит и за раскрытие личной переписки

Согласно российскому законодательству, запрещается публиковать фото, переписки и записи звонков других людей. Однако писать об окружающих можно, если не затрагивать право на личную жизнь: дружеские отношения, источники дохода, политические взгляды. За нарушение по ст. 37 УК РФ грозит штраф до 200 000 рублей или лишение свободы до двух лет.

Подрыв репутации

Ложные сведения, порочащие репутацию личности, также запрещается распространять — грозит штраф по ст. 128.1 КоАП РФ. Например, сотрудник компании рассказ от своего лица о нарушениях деловой этики на работе, после чего начались разбирательства. Если работник не смог предоставить доказательства, его ждет штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

Оскорбления в публичном пространстве

Оскорблять граждан в интернете также запрещает законодательство

За унижение чести и достоинства в сети, используя нецензурные или грубые выражения, также могут оштрафовать, но все зависит от контекста. Например, за неэтичное поведение в сети, по ст. 5.61 КоАП РФ,грозят следующие штрафы:

для физических лиц — от 5000 до 10 000 рублей;

для должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей;

для юридических лиц — от 200 000 до 700 000 рублей.

В случае, если оскорбление задевает чувства верующего человека, наказание будет строже. Согласно ст. 148 УК РФ, речь идет о выплате до 300 000 рублей или лишении свободы на срок до года. За оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ) могут запросить до 40 000 рублей.

Дискредитация ВС РФ

За дискредитацию российской армии грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Согласно ст. 280.3 УК РФ, в крайних случаях может грозить лишение свободы сроком до пяти лет, а также запрет на определенные должности.

Информация об атаке БПЛА

В некоторых регионах россии запрещено публиковать фото с мест ударов беспилотников — такие решения принимают на местных уровнях. Такое ограничение сейчас, в частности, действует в Ростовской области. Людям нельзя распространять в СМИ, пабликах и мессенджерах фотографии, тексты и аудио об атаках дронов, особенно если из сообщений становится понятно, откуда устройство прилетело и куда попало. За невыполнение этих требований гражданам и гостям Ростовской области грозя следующие штрафы:

для физических лиц — от 3 до 5 тысяч рублей;

для должностных — от 20 до 40 тысяч рублей;

для юридических — от 200 до 400 тысяч рублей.

Пропаганда ЛГБТ*, чайлдфри и наркотиков

Запрещено публиковать и репостить контент, пропагандирующий психотропные вещества и запрещённые в России общественные движения:

Чайлдфри (отказ от рождения детей) и ЛГБТ (нетрадиционные сексуальные отношения, движение признано экстремистским и запрещено на территории России) — ст. 6.21 КоАП РФ. Физическим лицам грозит штраф от 100 000 до 200 000 рублей, должностным — от 200 000 до 400 000 рублей, юридическим — от 1 000 000 до 4 000 000 рублей.

6.21 КоАП РФ. Физическим лицам грозит штраф от 100 000 до 200 000 рублей, должностным — от 200 000 до 400 000 рублей, юридическим — от 1 000 000 до 4 000 000 рублей. Наркотики — ст. 6.13 КоАП РФ. Для физических лиц штраф от 5000 до 30 000 рублей, для должностных лиц и предпринимателей без юрлица — от 50 000 до 100 000 рублей, для юридических лиц — от 1 000 000 до 1 500 000 рублей.

Призыв к беспорядкам

За призыв к митингам в интернете могут лишить свободы

За приглашение окружающих устроить несанкционированные митинги или призыв к насилию над другими людьми также можно получить наказание. В ст. 212 УК РФ говорится, что за это могут назначить ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

Ворованный контент

Без разрешения автора нельзя публиковать текстовые, графические или аудио- и видеоматериалы, которые публикуют в цифровом пространстве. Чтобы не получить штраф за плагиат, стоит попросить разрешение автора. Иначе по ст. 146 УК РФ можно получить штраф до 200 000 рублей или арест сроком до шести месяцев.