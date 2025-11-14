Александра Махонина задержали сразу после суда Фото: Источник URA.RU

Советский райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче государству имущества ОПГ «Махонинские». Как сообщил URA.RU источник, сразу после окончания судебного заседания организатор ОПГ Александр Махонин. Заседания суда проходили в закрытом для СМИ режиме.

«Вынесено решение об обращении в доход государства имущества на сумму около 2,5 млрд рублей. После окончания судебного заседания организатор ОПГ Александр Махонин, прямо на крыльце суда, задержан сотрудниками УФСБ во взаимодействии с ГУ МВД России по региону», — пояснил URA.RU источник.

Как стало известно, в отношении Махонина и иных участников возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК России (организация преступного сообщества). Объединение «Махонинские» признано экстремистским, деятельность на территории РФ запрещена.

Приставы начали арестовывать имущество фигурантов дела. Сейчас ответчиками по нему выступают 23 физических лица, включая братьев Махониных, а также их близкие, менеджеры и деловые партнеры.

По данным Генпрокуратуры, члены группировки, основанной в 1990-х годах братьями Александром и Андреем Махониными, создали свой бизнес преступным путем и придерживались экстремистской идеологии. Развитие бизнеса происходило в контакте с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, а также вице-спикером областного парламента Константином Струковым. Основанные Юревичем и Струковым холдинги «Макфа» и «Южуралзолото» уже национализированы.