Автор видео из частного детского сада Тюмени анонсировала новые подробности о жестоком обращении с детьми

Автор видеоролика из частного детского сада Тюмени «Маленькая страна» пообещала рассказать силовикам о новых подробностях жестокого обращения с детьми. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. Тюменка уточнила, что ее вызвали для дачи показаний в Следственный комитет России.

«В понедельник меня пригласили в Следственный комитет, как я уже говорила ранее. И вот там я уже молчать не буду, выложу, как на духу, каждую деталь. И пусть только попробуют отмыться после этого. То, что вы увидели на видео — да, на эту жестокость трудно смотреть, но те картины, свидетелем которых я стала — вас шокируют не меньше», — написала она в своем telegram-канале.