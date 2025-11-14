Логотип РИА URA.RU
Автор видео из частного детского сада Тюмени анонсировала новые подробности о жестоком обращении с детьми

Автора видео из тюменского частного детсада «Маленькая страна» вызвали в СКР
14 ноября 2025 в 20:30
Тюменка пообещала раскрыть шокирующие подробности о том, что происходит в стенах частного детсада

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Автор видеоролика из частного детского сада Тюмени «Маленькая страна» пообещала рассказать силовикам о новых подробностях жестокого обращения с детьми. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. Тюменка уточнила, что ее вызвали для дачи показаний в Следственный комитет России.

«В понедельник меня пригласили в Следственный комитет, как я уже говорила ранее. И вот там я уже молчать не буду, выложу, как на духу, каждую деталь. И пусть только попробуют отмыться после этого. То, что вы увидели на видео — да, на эту жестокость трудно смотреть, но те картины, свидетелем которых я стала — вас шокируют не меньше», — написала она в своем telegram-канале.

Скандал вокруг частного детского сада «Маленькая страна» в микрорайоне Комарово разгорелся после того, как в Сети появилось видео, на кадрах которого воспитатели грубо обращаются с детьми. В свою очередь, родители некоторых малышей в разговоре с URA.RU назвали эти обвинения клеветой

Материал из сюжета:

Скандал в тюменском детсаду "Маленькая страна"

