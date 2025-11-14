В пермском зоопарке появились новые обитатели. Видео
Красные ибисы поселились в пермском зоопарке
14 ноября 2025 в 20:15
В зоопарке пополнение
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Пермском зоопарке появились красные ибисы. Пять птиц уже прошли карантин, их можно увидеть.
«В нашей коллекции появилось пять особей красных ибисов. Сначала, как и положено, они прошли карантин и только после этого их перевели в вольер к другим околоводным птицам», — сообщает telegram-канал зоопарка.
Красных ибисы распространены от западной Венесуэлы до устья Амазонки в Бразилии, а также на острове Тринидад. Почти все тело птицы покрыто красными перьями за исключением ног и некоторых кончиков перьев на крыльях, где они становятся черными.
