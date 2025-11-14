В зоопарке пополнение Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском зоопарке появились красные ибисы. Пять птиц уже прошли карантин, их можно увидеть.

«В нашей коллекции появилось пять особей красных ибисов. Сначала, как и положено, они прошли карантин и только после этого их перевели в вольер к другим околоводным птицам», — сообщает telegram-канал зоопарка.