«Лукойл» ведет переговоры по продаже международных активов
Компания ведет переговоры по продаже активов, указано в сообщении
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Компания «Лукойл» ведет переговоры по продаже международных активов с несколькими покупателями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«„Лукойл“ сообщает о проведении переговоров по продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Однако сами покупатели не названы.
Переговоры компании по продаже международных активов происходят на фоне санкционных мер, введенных рядом государств в отношении компании и ее дочерних структур. Ранее компания сообщала о рассмотрении предложений от потенциальных покупателей. Об этом сообщало RT.
