Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

«Лукойл» ведет переговоры по продаже международных активов

14 ноября 2025 в 20:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Компания ведет переговоры по продаже активов, указано в сообщении

Компания ведет переговоры по продаже активов, указано в сообщении

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания «Лукойл» ведет переговоры по продаже международных активов с несколькими покупателями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«„Лукойл“ сообщает о проведении переговоров по продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Однако сами покупатели не названы.

Переговоры компании по продаже международных активов происходят на фоне санкционных мер, введенных рядом государств в отношении компании и ее дочерних структур. Ранее компания сообщала о рассмотрении предложений от потенциальных покупателей. Об этом сообщало RT.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал