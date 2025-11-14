Минцифры обновили «белый список» сайтов и сервисов
14 ноября 2025 в 20:22
Минцифры внесли изменения в перечень сайтов и сервисов, доступ к которым будет сохранен в случае ограничения работы мобильного интернета в целях обеспечения безопасности. Список доступен на официальном сайте ведомства.
Комментарии (1)
- Ян14 ноября 2025 21:28Что то не заметно...
