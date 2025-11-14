В Минцифры расширили «белый список»: какие сайты будут доступны во время ограничений связи

Сервисы, вошедшие в обновленный список смогут работать при временном отключении мобильного интернета Фото: Создано в Midjourney

Дополнен «белый список» сайтов и сервисов, которые будут доступны при временном отключении мобильного интернета в целях безопасности. Информацию сообщили в пресс-службе Минцифры.

В перечень «белого списка» вошли: сайты государственных органов, информационных систем и региональных властей; «Почта России», «Альфа-Банк», система маркировки товаров «Честный знак», РЖД и туристический портал «Туту.ру». К тому же в обновленный список входят навигатор 2ГИС, такси «Максим», сайт прогнозов погоды Gismeteo, а также ресурсы ряда СМИ, таких, как РИА Новости, РБК, «Комсомольская правда», «Газета», «Лента» и Rambler. Информация опубликована на официальном сайте.