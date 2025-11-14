В микрорайонах Кургана предлагают земельные участки для разведения хозяйства

В Кургане состоятся аукционы на аренду земельных участков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцам предлагают в аренду десятки гектаров для выращивания сельхозкультур или разведения скота. Участки находятся в микрорайоне Зайково, Тополя, в первом отделении Откормсовхоза, информирует пресс-служба администрации города Кургана. В ближайшее время земли будут выставлены на аукцион.

«Для выращивания сельскохозяйственных культур сформированы участки юго-восточнее микрорайона Зайково площадью 40 гектаров, а также в микрорайоне Зайково по улице Школьная площадью 60 гектаров. Оба этих участка будут выставлены на торги 17 ноября. Кроме того, в настоящее время ведется формирование еще четырех участков для растениеводства в микрорайоне Тополя», — сообщила заместитель директора департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Ольга Волкова.

Для ведения животноводства сформирован участок в первом отделении Откормсовхоза, 50а площадью около одного гектара. В ближайшее время он будет выставлен на аукцион для аренды.

