Артюхов доложил о строительстве аэропорта и объявил 2026-й Годом здоровья: о событиях на Ямале 14 ноября
Артюхов анонсировал Год здоровья на Ямале
О строительстве аэропортового комплекса в Салехарде доложил виц-премьеру Денису Мантурову глава Ямала Дмитрий Артюхов. Он также сообщил медикам, что 2026 год станет в округе Годом здоровья. Между тем, юному геймеру из Надыма (ЯНАО) отказали ноги — парень несколько лет сидел на энергетиках, пока играл по ночам. Об этих и других событиях на Ямале 14 ноября — в подборке URA.RU.
Аэропортовый комплекс в Салехарде — под контролем вице-премьера Мантурова
Глава Ямала доложил в Москве о ходе развития проекта строительства аэропортового комплекса в Салехарде. Совещание проводил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.
Артюхов: 2026-й станет Годом здоровья на Ямале
Глава Ямала Дмитрий Артюхов объявил, что 2026 год будет Годом здоровья в округе. Об этом губернатор сказал во время общения с врачами и пациентами в перинатальном центре окружной столицы.
У геймера из Надыма отнялись ноги после приема энергетиков
В Надыме (ЯНАО) с молодым геймером Артемом произошел трагический случай. У парня сначала начались проблемы с поджелудочной железой, а затем отнялись ноги. Во всем винят длительный и неконтролируемый прием энергетиков.
Проблемную новостройку в Новом Уренгое будут расселять
Власти Нового Уренгоя отреагировали на проблемы многоквартирного дома по улице Тундровая 12, в котором разрушаются стены. Новостройка уже признана аварийной и подлежит реконструкции, а собственникам предоставлено временное жилье
ФСБ пришло в страховую компанию в Салехарде
В Салехарде органы госбезопасности совместно с оперативниками задержали бывшую руководительницу и менеджера по офисным продажам одной из страховых компаний. Они обвиняются в том, что фиктивно трудоустроили агентов и присвоили более одного миллиона рублей.
Между тем, житель Ноябрьска (ЯНАО) стал жертвой мошенников при покупке автомобиля, потеряв более трех миллионов рублей. Машину он хотел приобрести в Германии через сайт продаж.
Ямальские инженеры получают самую большую зарплату в офисах
По итогам первых десяти месяцев текущего года инженеры стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами в ЯНАО. Эксперты сервиса «Авито Работа» проанализировали рыночные зарплатные предложения по ключевым офисным профессиям и выявили лидеров в рейтинге доходов.
Метеорит заметили в небе Ямала
Недалеко от Тазовского (ЯНАО) главный врач Салехардской окружной клиники Алексей Добровольский случайно заснял на видеорегистратор полет небесного тела — возможно, метеорита.
