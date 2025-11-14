Артюхов доложил о строительстве аэропорта и объявил 2026-й Годом здоровья: о событиях на Ямале 14 ноября

Артюхов анонсировал Год здоровья на Ямале Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

О строительстве аэропортового комплекса в Салехарде доложил виц-премьеру Денису Мантурову глава Ямала Дмитрий Артюхов. Он также сообщил медикам, что 2026 год станет в округе Годом здоровья. Между тем, юному геймеру из Надыма (ЯНАО) отказали ноги — парень несколько лет сидел на энергетиках, пока играл по ночам. Об этих и других событиях на Ямале 14 ноября — в подборке URA.RU.

Аэропортовый комплекс в Салехарде — под контролем вице-премьера Мантурова

Глава Ямала доложил в Москве о ходе развития проекта строительства аэропортового комплекса в Салехарде. Совещание проводил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

Артюхов: 2026-й станет Годом здоровья на Ямале

Глава Ямала Дмитрий Артюхов объявил, что 2026 год будет Годом здоровья в округе. Об этом губернатор сказал во время общения с врачами и пациентами в перинатальном центре окружной столицы.

У геймера из Надыма отнялись ноги после приема энергетиков

В Надыме (ЯНАО) с молодым геймером Артемом произошел трагический случай. У парня сначала начались проблемы с поджелудочной железой, а затем отнялись ноги. Во всем винят длительный и неконтролируемый прием энергетиков.

Проблемную новостройку в Новом Уренгое будут расселять

Власти Нового Уренгоя отреагировали на проблемы многоквартирного дома по улице Тундровая 12, в котором разрушаются стены. Новостройка уже признана аварийной и подлежит реконструкции, а собственникам предоставлено временное жилье

ФСБ пришло в страховую компанию в Салехарде

В Салехарде органы госбезопасности совместно с оперативниками задержали бывшую руководительницу и менеджера по офисным продажам одной из страховых компаний. Они обвиняются в том, что фиктивно трудоустроили агентов и присвоили более одного миллиона рублей.

Между тем, житель Ноябрьска (ЯНАО) стал жертвой мошенников при покупке автомобиля, потеряв более трех миллионов рублей. Машину он хотел приобрести в Германии через сайт продаж.

Ямальские инженеры получают самую большую зарплату в офисах

По итогам первых десяти месяцев текущего года инженеры стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами в ЯНАО. Эксперты сервиса «Авито Работа» проанализировали рыночные зарплатные предложения по ключевым офисным профессиям и выявили лидеров в рейтинге доходов.

Метеорит заметили в небе Ямала