Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

В Перми прошло заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежь и дети»

14 ноября 2025 в 20:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Будущее российской молодежи обсудили в Перми (архивное фото)

Будущее российской молодежи обсудили в Перми (архивное фото)

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Комиссия Госсовета России по направлению «Молодежь и дети» провела заседание в Перми. Глава комиссии, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что место выбрано не случайно — Пермь является Молодежной столицей России. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал об опыте региона по профориентации молодежи — корпоративных классах, профильных школах и проекте «Первая профессия».

«Мы стремимся к тому, чтобы дети уже в раннем возрасте осознанно выбирали профессию и определяли направление своего развития. При этом взаимодействие должно быть выстроено не только между органами власти, муниципалитетами и ведомствами, но и с работодателями, учебными заведениями. Только так молодежная политика сможет эффективно решать задачу подготовки высококвалифицированных кадров», — подчеркнул он.

На сегодняшний день в Прикамье действует комплексная система профориентации, которая охватывает и дошкольников, и студентов вузов. Работают более 400 профильных и корпоративных классов, где школьники знакомятся с различными профессиями и определяют дальнейший маршрут обучения. Также реализуется проект «Открытый университет» с участием старшеклассников. В вузах созданы «Профильные школы», расширяющие возможности профессионального самоопределения. По проекту «Первая профессия» обучение проходит в сетевой форме на базе колледжей и техникумов.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказывало, что в мероприятии приняли участие руководители исполнительных органов власти регионов, отвечающих за молодежную политику, а также руководители отделений Движения Первых. Они обсудили ключевые аспекты молодежной политики и поиск эффективных решений в сфере работы с детьми и молодежью. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал