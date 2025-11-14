В Перми прошло заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежь и дети»
Будущее российской молодежи обсудили в Перми (архивное фото)
Комиссия Госсовета России по направлению «Молодежь и дети» провела заседание в Перми. Глава комиссии, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что место выбрано не случайно — Пермь является Молодежной столицей России. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал об опыте региона по профориентации молодежи — корпоративных классах, профильных школах и проекте «Первая профессия».
«Мы стремимся к тому, чтобы дети уже в раннем возрасте осознанно выбирали профессию и определяли направление своего развития. При этом взаимодействие должно быть выстроено не только между органами власти, муниципалитетами и ведомствами, но и с работодателями, учебными заведениями. Только так молодежная политика сможет эффективно решать задачу подготовки высококвалифицированных кадров», — подчеркнул он.
На сегодняшний день в Прикамье действует комплексная система профориентации, которая охватывает и дошкольников, и студентов вузов. Работают более 400 профильных и корпоративных классов, где школьники знакомятся с различными профессиями и определяют дальнейший маршрут обучения. Также реализуется проект «Открытый университет» с участием старшеклассников. В вузах созданы «Профильные школы», расширяющие возможности профессионального самоопределения. По проекту «Первая профессия» обучение проходит в сетевой форме на базе колледжей и техникумов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в мероприятии приняли участие руководители исполнительных органов власти регионов, отвечающих за молодежную политику, а также руководители отделений Движения Первых. Они обсудили ключевые аспекты молодежной политики и поиск эффективных решений в сфере работы с детьми и молодежью.
