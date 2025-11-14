Логотип РИА URA.RU
Генпрокуратура добилась взыскания с экс-владельцев ЮГК 4,9 млрд рублей

14 ноября 2025 в 20:59
Кроме Константина Струкова, заплатить придется его родственникам и управленцам

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ о взыскании 4,9 млрд рублей с экс-владельца «Южуралзолота» (ЮГК) Константина Струкова, его родственников и менеджеров. Решение принято в рамках национализации ЮГК. Заседания проходили в закрытом для СМИ режиме.

«Государству отошли активы стоимостью 1,4 млрд рублей и денежные средства суммой 3,5 млрд рублей. В числе активов жилая недвижимость. Владельцами были дочери и другие близкие депутата-миллиардера», — сообщил URA.RU источник по итогам судебного заседания, которое длилось несколько дней.

Среди ответчиков Константин Струков, его бывшая супруга Людмила, дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова, внучка Ульяна Кузнецова, гражданская жена Елена Додик, экс-хозяин (по мнению силовиков — номинал Струкова) винодельческой компании «ВК Сатера» Андрей Верзилин и еще несколько человек, которых считают доверенными лицами и держателями активов бывшего владельца ЮГК.

Холдинг ЮГК, принадлежавший ранее вице-спикеру заксобрания Челябинской области Струкову, был национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ в июле этого года. По версии следствия, Струков незаконно получил под контроль имущество холдинга с использованием своего служебного положения.

