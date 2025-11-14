Авторитет вернул автомобиль, а медсестру обвинили во взятках: главные новости Кургана за 14 ноября

Курганский криминальный авторитет выплатил штраф в 1 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Кургана Евгений Петров, признанный виновным в занятии высшего положения в криминальной иерархии, полностью выплатил штраф в 1 млн рублей. Суд удовлетворил его ходатайство о снятии ареста с автомобиля, наложенного как обеспечительная мера. Петров стал первым в регионе осужденным по этой статье: суд признал, что он был «положенцем» более 16 лет. Мужчина получил 10 лет колонии, но вины не признал, утверждая, что помогал как юрист. О других новостях за 14 ноября в Курганской области — в подборке URA.RU.

Главная медсестра Катайской ЦРБ обвиняется во взятках

Главная медицинская сестра Катайской центральной районной больницы стала фигуранткой уголовного дела по двум эпизодам получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ). На её имущество наложен арест. По версии следствия, с 2018 по 2021 год она лоббировала интересы двух свердловских компаний-поставщиков лекарств и медизделий, получив за это более 170 тыс. рублей на личную карту. Фигурантка признала вину на допросах; дело возбуждено после оперативных мероприятий УЭБиПК.

Доплаты за пересдачи в автошколах признали незаконными

Жители Кургана жалуются на требования автошкол доплачивать за повторную сдачу экзаменов по вождению категории «В». Департамент образования и науки региона направил разъяснения: промежуточная и итоговая аттестации — часть программы, их повторное прохождение входит в стоимость договора и не может быть платным (кроме инфляционной корректировки). Нарушения подпадают под ст. 19.30 КоАП РФ; ведомство рекомендовало школам соблюдать закон.

В Челябинске зачитали обвинение по делу об убийстве курганского журналиста Кирсанова

В Челябинском облсуде с участием присяжных началось рассмотрение дела об убийстве журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году. Обвиняемые — спортсмен Иван Курпишев и адвокат Александр Штингер (бывшие курганцы) — отрицают вину. По версии прокуратуры, Курпишев избивал Кирсанова кулаками и дубинкой в гараже, Штингер следил за обстановкой; журналист погиб от кровопотери. Защита ссылается на алиби и свидетелей, видевших Кирсанова живым позже. Дело вернулось на доработку в 2024 году после предварительных слушаний.

ККС приостановила отставку экс-судьи Козлова из-за дела о взятках