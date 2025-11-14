Силами ПВО перехватили 13 вражеских БПЛА
14 ноября 2025 в 20:54
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В промежуток с 15:00 до 18:00 часов по московскому времени средствами ПВО было ликвидировано 13 украинских БПЛА. Шесть БПЛА — над территорией Белгородской области, пять БПЛА — в Брянской области, по одному БПЛА — в Курской области и в Республике Крым. Об этом сообщили Минобороны РФ.
