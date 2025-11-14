Автомобиль с водителем и пассажиром выпал со второго этажа паркинга в Москве
Очевидцы вытащили людей из упавшего автомобиля (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Автомобиль марки «Ниссан» вылетел со второго этажа паркинга в Москве. Произошло это на улице Газопровод в районе Чертаново Южное. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.
«„Ниссан“ с водителем и пассажиром вылетел со второго этажа парковки в Москве», — указано в посте telegram-канала Shot. Очевидцы вытащили двоих человек из автомобиля. Они не пострадали.
В марте в столице произошел похожий случай. Тогда автомобиль упал с пятого этажа парковки на Крылатской улице. За рулем автомобиля была женщина, которая погибла после происшествия. Об этом сообщало RT.
