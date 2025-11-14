Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Автомобиль с водителем и пассажиром выпал со второго этажа паркинга в Москве

14 ноября 2025 в 21:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Очевидцы вытащили людей из упавшего автомобиля (архивное фото)

Очевидцы вытащили людей из упавшего автомобиля (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Автомобиль марки «Ниссан» вылетел со второго этажа паркинга в Москве. Произошло это на улице Газопровод в районе Чертаново Южное. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«„Ниссан“ с водителем и пассажиром вылетел со второго этажа парковки в Москве», — указано в посте telegram-канала Shot. Очевидцы вытащили двоих человек из автомобиля. Они не пострадали.

В марте в столице произошел похожий случай. Тогда автомобиль упал с пятого этажа парковки на Крылатской улице. За рулем автомобиля была женщина, которая погибла после происшествия. Об этом сообщало RT.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал