NYT: коррупционный скандал грозит Зеленскому потерей поддержки Запада
Расследование по делу «бросает тень» на имидж Зеленского, указано в материале
Фото: Официальный сайт президента Украины
Расследование по коррупционному делу в сфере энергетики угрожает президенту Украины Владимиру Зеленскому потерей поддержки за рубежом. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Но теперь масштабное коррупционное расследование, дошедшее до его ближайшего окружения, угрожает его поддержке как внутри страны, так и за рубежом», — указанно в материале газеты New York Times. Отмечается, что это расследование «бросает тень на его имидж».
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о проведении операции по разоблачению коррупционной деятельности в энергетической отрасли. Об этом сообщало RT.
В центре коррупционного скандала в сфере энергетики оказался и соратник Зеленского — Тимур Миндич, что усугубляет политический кризис на Украине. Есть риск, что из-за расследования Запад сократит финансовую поддержку страны, а будущее финансирование может быть увязано с проведением реформ. При этом реализация плана по предоставлению Украине кредитов в размере 140 миллиардов евро блокируется позицией Бельгии.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.