NYT: коррупционный скандал грозит Зеленскому потерей поддержки Запада

Расследование по делу «бросает тень» на имидж Зеленского, указано в материале Фото: Официальный сайт президента Украины

Расследование по коррупционному делу в сфере энергетики угрожает президенту Украины Владимиру Зеленскому потерей поддержки за рубежом. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Но теперь масштабное коррупционное расследование, дошедшее до его ближайшего окружения, угрожает его поддержке как внутри страны, так и за рубежом», — указанно в материале газеты New York Times. Отмечается, что это расследование «бросает тень на его имидж».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о проведении операции по разоблачению коррупционной деятельности в энергетической отрасли. Об этом сообщало RT.

Продолжение после рекламы