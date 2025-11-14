В Кургане сотрудник завода дал взятку врачу за поддельный больничный

В Кургане суд вынес приговор мужчине, который получил пособие по поддельному листу нетрудоспособности. Сотрудник завода через посредника дал взятку врачу за фиктивный документ, без прохождения медицинского осмотра. В результате он незаконно получил около 14 000 рублей пособия. Об этом сообщает Курганский городской суд.