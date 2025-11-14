В Кургане сотрудник завода дал взятку врачу за поддельный больничный
За получение пособия по поддельному больничному курганцу ограничили свободу на 9 месяцев
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане суд вынес приговор мужчине, который получил пособие по поддельному листу нетрудоспособности. Сотрудник завода через посредника дал взятку врачу за фиктивный документ, без прохождения медицинского осмотра. В результате он незаконно получил около 14 000 рублей пособия. Об этом сообщает Курганский городской суд.
Суд признал мужчину виновным в совершении нескольких преступлений. «С применением ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений ему окончательно назначено наказание — 9 месяцев ограничения свободы», — информирует Курганский городской суд.
Поддельный лист нетрудоспособности позволил обвиняемому незаконно получить пособие по временной нетрудоспособности. Взятка врачу составила 4 800 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!