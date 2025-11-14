Логотип РИА URA.RU
В Кургане сотрудник завода дал взятку врачу за поддельный больничный

14 ноября 2025 в 21:35
За получение пособия по поддельному больничному курганцу ограничили свободу на 9 месяцев

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане суд вынес приговор мужчине, который получил пособие по поддельному листу нетрудоспособности. Сотрудник завода через посредника дал взятку врачу за фиктивный документ, без прохождения медицинского осмотра. В результате он незаконно получил около 14 000 рублей пособия. Об этом сообщает Курганский городской суд.

Суд признал мужчину виновным в совершении нескольких преступлений. «С применением ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений ему окончательно назначено наказание — 9 месяцев ограничения свободы», — информирует Курганский городской суд.

Поддельный лист нетрудоспособности позволил обвиняемому незаконно получить пособие по временной нетрудоспособности. Взятка врачу составила 4 800 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

