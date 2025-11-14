Гладков рассказал о трех пострадавших во время атаки беспилотников ВСУ
14 ноября 2025 в 21:36
Фото: © URA.RU
В городе Грайворон мужчина получил ранение в результате атаки беспилотника на автомобиль. В Волоконовскую центральную районную больницу обратились две женщины, которые пострадали из-за детонации FPV-дрона в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Гладков.
