Житель Казани притворялся психологом и насиловал пациенток
Мошенник получил 800 тысяч рублей от 9 пациенток, указано в сообщении
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Житель Казани притворялся психологом и насиловал своих пациенток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Татарстан.
«По версии следствия, в 2020-2024 г.г. к обвиняемому представлявшемуся специалистом в области психологии, обратились 5 жительниц города Казани, которых, воспользовавшись их беспомощным состоянием злоумышленник изнасиловал», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.
Отмечается, что он не имел медицинского образования. Несмотря на это, он получил 800 тысяч рублей от 9 пациенток под видом оказания психологической помощи. Расследование уголовного дела было завершено.
В настоящее время наблюдается повышенный спрос среди россиян на услуги психологов. Однако в сфере психологической помощи появилось большое количество лиц, которые не имеют должной квалификации, но при этом позиционируют себя как специалистов и предлагают консультационные услуги. Эксперты указывают на то, что деятельность таких людей может нанести вред психологическому состоянию клиентов. Об этом сообщало RT.
