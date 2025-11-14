Житель Казани притворялся психологом и насиловал пациенток

Мошенник получил 800 тысяч рублей от 9 пациенток, указано в сообщении Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Житель Казани притворялся психологом и насиловал своих пациенток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Татарстан.

«По версии следствия, в 2020-2024 г.г. к обвиняемому представлявшемуся специалистом в области психологии, обратились 5 жительниц города Казани, которых, воспользовавшись их беспомощным состоянием злоумышленник изнасиловал», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.

Отмечается, что он не имел медицинского образования. Несмотря на это, он получил 800 тысяч рублей от 9 пациенток под видом оказания психологической помощи. Расследование уголовного дела было завершено.

