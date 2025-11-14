Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Житель Казани притворялся психологом и насиловал пациенток

14 ноября 2025 в 21:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мошенник получил 800 тысяч рублей от 9 пациенток, указано в сообщении

Мошенник получил 800 тысяч рублей от 9 пациенток, указано в сообщении

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Житель Казани притворялся психологом и насиловал своих пациенток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Татарстан.

«По версии следствия, в 2020-2024 г.г. к обвиняемому представлявшемуся специалистом в области психологии, обратились 5 жительниц города Казани, которых, воспользовавшись их беспомощным состоянием злоумышленник изнасиловал», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.

Отмечается, что он не имел медицинского образования. Несмотря на это, он получил 800 тысяч рублей от 9 пациенток под видом оказания психологической помощи. Расследование уголовного дела было завершено.

Продолжение после рекламы

В настоящее время наблюдается повышенный спрос среди россиян на услуги психологов. Однако в сфере психологической помощи появилось большое количество лиц, которые не имеют должной квалификации, но при этом позиционируют себя как специалистов и предлагают консультационные услуги. Эксперты указывают на то, что деятельность таких людей может нанести вред психологическому состоянию клиентов. Об этом сообщало RT.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал