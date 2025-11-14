«Лукойл» продает зарубежные активы: как и почему компания пытается продать своих «дочек»

Минфин США ввел санкции против «Лукойла» 22 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Нефтегазовая компания «Лукойл» пытается продать свои зарубежные активы, сейчас она ведет переговоры с несколькими покупателями. Ими могут стать американские компании. На фоне этого начали расти акции «Лукойл». Причиной такого намерения компании стали санкции, которые США и Великобритания ввели против «Лукойла» в октябре. Почему компания продает свои зарубежные «дочки» и кто может их купить — в материале URA.RU.

«Лукойл» пытается продать зарубежные активы

«Лукойл» ведет переговоры о продаже своих зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями. О завершении сделки будет объявлено после того, как будут достигнуты финальные договоренности и получены необходимые разрешения от регуляторов. Об этом сообщили в самой компании .

«Лукойл» стремится обеспечить непрерывность деятельности предприятий после смены собственника. «О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов», — отмечается в сообщении компании. На фоне новостей о переговорах котировки «Лукойла» на биржах выросли: стоимость акций прибавила 1,4 % и превысила 5000 рублей за бумагу, достигнув на пике 5024 рублей за акцию.

Причины

«Лукойл» продает активы из-за санкций Запада

Минфин США 22 октября ввел санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть прекращены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения «Лукойла» Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.

Из под санкций Великобритании выведены две болгарские дочерние фирмы российской компании. Соответствующая лицензия распространена Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства. Ранее сообщалось, что «Лукойл» планирует объединить несколько своих компаний. Это решение было принято на фоне санкций США. По данным Минфина, санкции касаются ОАО «Нефтяная компания „Роснефть“ (Роснефть) и ОАО „Лукойл“. В ведомстве сообщили, что Минфин США готов принять дополнительные меры, если это потребуется, чтобы „поддержать усилия президента Дональда Трампа по прекращению“ конфликта. Министерство также призвало „союзников присоединиться“ и „соблюдать эти санкции“.

В «Лукойл» сообщили, что из-за введения ограничительных мер против компании и ее дочерних предприятий некоторыми государствами компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Сейчас, как говорится в заявлении компании, рассматриваются предложения от потенциальных покупателей. Продажа активов рассматривается в рамках лицензии от Минфина США (OFAC) на сворачивание деятельности. Если будет необходимость, компания планирует обратиться за продлением лицензии, которая нужна для обеспечения бесперебойной деятельности своих международных активов.

Какие страны добились отсрочки санкций для «дочек» «Лукойла»





Парламент Болгарии в срочном порядке рассмотрел и большинством голосов преодолел вето президента страны Румена Радева на законопроект об инвестициях, касающийся в том числе условий возможной продажи в стране активов российской компании «Лукойл». Однако позже лидер политической партии «Граждане за европейское развитие Болгарии», возглавляющей правящее большинство, заявил, что страна до конца дня получит отсрочку в ведении санкций в отношении компании «Лукойл» в стране. Об этом пишет Nova News. Отсрочка Болгарии необходима из-за того, что «Лукойл» обеспечивает около 80% топлива в стране.

Кроме того, Управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании продлило до 14 февраля 2026 года действие лицензии, позволяющей проводить операции с болгарскими подразделениями ЛУКОЙЛа — Lukoil Bulgaria EOOD и Lukoil Neftochim Burgas AD. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Потенциальные покупатели

Среди потенциальных покупателей есть компании из Румынии и Казахстана

По предварительным данным агентства Reuters, появился первый серьезный претендент на зарубежные активы компании. Это американский инвестиционный фонд Carlyle Group — акционер Black Sea Oil & Gas — главного игрока по добыче углеводородов на румынском черноморском шельфе. Как пишет «Лента.ру», компания является одним из крупнейших в мире частных инвестфондов. Под его управлением находятся активы стоимостью 474 миллиарда долларов, поэтому вопросов по поводу наличия средств на сделку не будет.

Еще две компании заявили о намерении купить активы российской компании. По данным издания Economedia, речь идет о венгерской группе MOL, уже присутствующей на румынском рынке, а также о греческой Hellenic Petroleum. Возможность подачи заявки на приобретение активов изучает казахстанская государственная компания «КазМунайГаз».

В глубоководных блоках «Лукойла» заинтересована Shell в Гане и Нигерии. В Египте «Лукойл» сообщил правительству о возможных планах по продаже активов. Власти Молдовы начали переговоры о национализации инфраструктуры «Лукойла» в аэропорту Кишинева, а Болгария готовится к изъятию нефтеперерабатывающего завода «Лукойл» в Бургасе. Азербайджанская госкомпания Socar и турецкая Cengiz Holding совместно подали заявку на покупку завода до введения санкций.

Несостоявшаяся сделка

Предложения Gunvor могло быть отозвано из-за давления США

В конце ноября стало известно, что швейцарский трейдер Gunvor предложил купить зарубежные активы, однако позже предложение было отозвано. Из-за этого произошло падение акций «Лукойла».

Сообщение об этом компания опубликовала в соцсети X, вскоре после заявления Минфина США, где сообщалось о ее связях с РФ и о том, что штаты не выдадут Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. При этом нефтетрейдер опроверг заявление Минфина США и сообщил, что открыто и прозрачно рассказывает о своих владельцах и бизнесе.

Последствия для «Лукойла» и Европы

«Лукойл» столкнулась с серьезной угрозой потери международных активов общей стоимостью около 14 миллиардов долларов. Издание Financial Times сообщало, что причиной сложившейся ситуации стал срыв ранее планировавшейся сделки по продаже зарубежных активов компании швейцарскому трейдеру Gunvor. По оценкам международных экспертов, эта сумма представляет собой минимальную стоимость зарубежных подразделений «Лукойл», в которых компания обладает контрольными пакетами акций.

Акции «Лукойла» сейчас нестабильны. Так, в начале утренних торгов 7 ноября на Московской бирже продемонстрировали резкое снижение. На минимуме котировки упали на 4,23%, достигнув отметки в 5223 рубля за акцию. А 14 ноября, например, как пишет РБК, котировки «Лукойла» прибавили 1,4% и превысили 5000 рублей за акцию, на пике достигнув 5024 рулей за бумагу. Однако после этого рост замедлился, на 17:59 мск акции прибавляли 0,65%, до 4986,5 рублей.

Позиция Евросоюза

В Европе считают, что их рынок труда может столкнуться с трудностями

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста сообщила, что «Лукойл» может реализовать свои активы в государствах Евросоюза, поскольку сама не находится под санкциями ЕС. Однако, по ее словам, при совершении сделки необходимо учитывать действующие антироссийские ограничения.

Глава трейдера Gunvor Торбьерн Торнквист до срыва сделки по приобретению дочерней компании Lukoil International GmbH, владеющей зарубежными активами «Лукойла», сообщал, что европейский рынок труда может столкнуться с трудностями. «На карту поставлено множество рабочих мест, а нефтеперерабатывающие мощности могут быть серьезно нарушены», — цитирует его британская газета Financial Times.

Что говорят российские власти