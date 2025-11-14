Элитный спа-комплекс полыхает под Москвой, они открылись месяц назад

Площадь горящего комлекса составляет 7000 квадратных метров, указано в сообщении (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спа-комплекс «Бани Малевича» загорелся в Подмосковье. При этом он был открыт в октябре. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«Элитные „Бани Малевича“ горят в Подмосковье. Их открыли в октябре 2025 года», — указано в посте telegram-канала Mash. Отмечается, что на их открытие было потрачено 2 млрд рублей.

Площадь банного комплекса составляет 7000 квадратов. Пожар начался в котельной на первом этаже и сейчас занимает площадь в 1000 квадратных метров. Информации о пострадавших нет, а все посетители были эвакуированы на улицу.

