Элитный спа-комплекс полыхает под Москвой, они открылись месяц назад
Площадь горящего комлекса составляет 7000 квадратных метров, указано в сообщении (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Спа-комплекс «Бани Малевича» загорелся в Подмосковье. При этом он был открыт в октябре. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.
«Элитные „Бани Малевича“ горят в Подмосковье. Их открыли в октябре 2025 года», — указано в посте telegram-канала Mash. Отмечается, что на их открытие было потрачено 2 млрд рублей.
Площадь банного комплекса составляет 7000 квадратов. Пожар начался в котельной на первом этаже и сейчас занимает площадь в 1000 квадратных метров. Информации о пострадавших нет, а все посетители были эвакуированы на улицу.
В последнее время инциденты в банных комплексах происходят не впервые. В Екатеринбурге банный комплекс «Космос» временно закрылся по техническим причинам, а в «Сандунах Урал» из-за пожара в ночь на 7 октября закрыли самый элитный разряд — Демидовский.
