Прокуратура ЯНАО расследует обрушение стены в жилом доме Нового Уренгоя

В Новом Уренгое организована проверка по факту обрушения части стены в квартире многоквартирного дома. Инцидент произошел в доме №12 по улице Тундровой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«В рамках надзорных мероприятий будут установлены причины инцидента, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание и безопасную эксплуатацию здания», — сообщается в telegram-канале ведомства. Проверка организована после появления информации в СМИ.