Прокуратура ЯНАО расследует обрушение стены в жилом доме Нового Уренгоя
Собственникам 36 квартир уже предоставлены квартиры в маневренном фонде
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
В Новом Уренгое организована проверка по факту обрушения части стены в квартире многоквартирного дома. Инцидент произошел в доме №12 по улице Тундровой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«В рамках надзорных мероприятий будут установлены причины инцидента, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание и безопасную эксплуатацию здания», — сообщается в telegram-канале ведомства. Проверка организована после появления информации в СМИ.
Дом №12 по улице Тундровой в Новом Уренгое ранее был признан аварийным, и собственникам 36 квартир уже предоставлено временное жилье. Застройщик уже разрабатывает проектную документацию для реконструкции здания, а по двум квартирам ведется судебная работа по принудительному переселению в маневренный фонд. Ранее следователи предполагали, что трещины в доме появились из-за неравномерной усадки грунта.
