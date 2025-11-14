В России ожидается рекордно холодный декабрь
В декабре могут быть установлены новые рекорды по понижению температуры воздуха, заявил Семенов
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В декабре может быть установлен новый рекорд по понижению температуры воздуха. Уже имеются признаки того, что декабрь станет самым аномальным за последние 150 лет. Об этом заявил метеоролог Михаил Семенов.
«Например, согласно последним расчетам специалистов, в предстоящем декабре будут установлены новые рекорды по понижению температуры воздуха и количеству осадков сразу в нескольких регионах страны», — заявил Семенов. Его слова приводит NEWS.ru. Он также отметил, что уже имеются признаки того, что первый зимний месяц станет одним из самых аномальных за 150 лет.
Эти условия могут быть связаны с резким усилением циркуляции холодных воздушных масс из Арктики и заметной активизацией атмосферных фронтов. По словам Семенова, эти массы войдут в зону центральных и восточных регионов России, а также северных широт.
Синоптики ранее уже сообщали, что зима 2025 года будет отличаться аномальными погодными явлениями и резкими перепадами температур. В некоторых регионах ожидаются температурные качели, обильные осадки и экстремально низкие температуры. Например, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах прогнозируют периоды, когда столбик термометра опустится ниже −40 °C, а в центральной части России декабрь начнется с аномально высоких температур.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Верующий14 ноября 2025 22:27О Господи....спаси и сохрани от этих перепадов...