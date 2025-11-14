В России ожидается рекордно холодный декабрь

В декабре могут быть установлены новые рекорды по понижению температуры воздуха, заявил Семенов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В декабре может быть установлен новый рекорд по понижению температуры воздуха. Уже имеются признаки того, что декабрь станет самым аномальным за последние 150 лет. Об этом заявил метеоролог Михаил Семенов.

«Например, согласно последним расчетам специалистов, в предстоящем декабре будут установлены новые рекорды по понижению температуры воздуха и количеству осадков сразу в нескольких регионах страны», — заявил Семенов. Его слова приводит NEWS.ru. Он также отметил, что уже имеются признаки того, что первый зимний месяц станет одним из самых аномальных за 150 лет.

Эти условия могут быть связаны с резким усилением циркуляции холодных воздушных масс из Арктики и заметной активизацией атмосферных фронтов. По словам Семенова, эти массы войдут в зону центральных и восточных регионов России, а также северных широт.

Продолжение после рекламы