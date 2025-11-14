Сын тюменского ГФИ Кузьменко и Айза выиграли в телешоу «Ставка на любовь»
ГФИ по Тюменской области Дмитрий Кузьменко - отец Степана и будущий свекор Айзы
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Сын тюменского ГФИ Степан Кузьменко и блогерша Айза Лилуна-Ай выиграли 5 миллионов рублей. Они одержали победу в шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница».
Призовой фонд выигрыша составил 5,27 миллиона рублей. Пара обыграла футболиста Павла Мамаева и его супругу Надежду.
Ранее Степан сделал бывшей жене рэпера Гуфа предложение на Бали. Она ответила согласием.
Пара встречается чуть меньше года. Айза позиционировала своего жениха как нефтяника из ХМАО на заре отношений. Позже вскрылось его родство с Дмитрием Кузьменко (до переезда в Тюмень тот был инспектором ГФИ по Югре). Также Степан приходится родным братом жене мэра Ханты-Мансийска Марии Ряшиной.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!