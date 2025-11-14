Сын тюменского ГФИ Кузьменко и Айза выиграли в телешоу «Ставка на любовь»

Сын тюменского ГФИ Степан Кузьменко и блогерша Айза Лилуна-Ай выиграли 5 миллионов рублей. Они одержали победу в шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница».

Пара встречается чуть меньше года. Айза позиционировала своего жениха как нефтяника из ХМАО на заре отношений. Позже вскрылось его родство с Дмитрием Кузьменко (до переезда в Тюмень тот был инспектором ГФИ по Югре). Также Степан приходится родным братом жене мэра Ханты-Мансийска Марии Ряшиной.