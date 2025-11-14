Каждый второй пермяк хочет перейти на четырехдневную рабочую неделю
Пермяки хотят работать меньше, а отдыхать больше
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Почти половина жителей Перми поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом большинство работодателей в Прикамье отвергают эту идею. Такие данные приводит сервис SuperJob по результатам опроса.
«48% экономически активных жителей Перми поддерживают введение четырехдневной рабочей недели. Против сокращения рабочей недели высказались 20% респондентов», — говорится в исследовании.
Поддержка идеи выше среди женщин (53% против 43% у мужчин) и молодежи до 35 лет (58%). С увеличением возраста и уровня дохода энтузиазм снижается: среди пермяков старше 45 лет за четырехдневку высказались только 35%, а среди тех, кто зарабатывает более 150 тысяч рублей в месяц, — 43%.
В то же время бизнес демонстрирует консервативный подход: 84% компаний в Пермском крае вообще не готовы обсуждать такой переход. Лишь 2% работодателей считают сокращенную рабочую неделю допустимой, а 5% — категорически недопустимой.
