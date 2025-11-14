Дело прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина, расследовали в РФ
Следственный комитет рассмотрел дело МУС
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС). Они обвинялись в незаконном преследовании российских граждан. Об этом рассказали представители СК РФ. Главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина в марте 2023 года.
«К уголовной ответственности привлечены прокурор МУС Хан Карим Асад Ахмад и судьи МУС Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, а также председатель МУС Петр Юзеф Хофманьский. Также его заместители Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Бертрам Шмитт, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу», — сообщается в telegram-канале «Следком».
Через год после начала спецоперации, 17 марта 2023 года, Карим Хан выдал ордер на арест Путина. Однако он не учел, что юрисдикция МУС не распространяется на Российскую Федерацию.
