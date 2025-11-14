Россиян ожидает рекордно холодное время перед Новым годом

В декабре в Якутии ожидается ниже -50 градусов Фото: Илья Московец © URA.RU

Декабрь 2025 года в России может стать одним из самых аномальных за последние 150 лет. Возможны рекордные холода и снегопады в нескольких регионах. Такой прогноз дал метеоролог Михаил Семенов.

«Первый зимний месяц 2025 года может войти в историю метеонаблюдений как один из самых аномальных за последние 150 лет. Декабрь ожидается рекордно холодным и снежным в нескольких регионах страны», — рассказал Семенов, его цитирует NEWS.ru.

По словам эксперта, такая погодная аномалия связана с резким усилением циркуляции холодных арктических масс и активизацией атмосферных фронтов, которые распространятся на центральные, восточные и северные регионы России. В Якутии температура может опуститься ниже -50 градусов при объеме осадков более 200 мм, в Иркутской области — до -43 градусов, а в Мурманске и Республике Коми — до -45 градусов с порывами ветра до 30 метров в секунду, частыми снежными бурями и осадками свыше 100 мм.

