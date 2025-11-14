Медведев назвал сложившуюся ситуацию «гнойником» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Украинский конфликт — самый кровопролитный в 21 веке. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Это могут сделать американцы, это, наверное, могут сделать европейцы, это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика, тянувшая Украину в самый кровопролитный конфликт 21 века», — сказал Медведев. Он отметил, что проблема, возникшая в Европе и используемая против России, требует решения.