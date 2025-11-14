Скандал с Волочковой и диагнозы участников: как прошел первый выпуск шоу «Звезды под капельницей»

Анастасия Волочкова приняла участие в шоу «Звезды под капельницей» Фото: Размик Закарян © URA.RU

14 ноября на канале «Пятница» стартовал проект «Звезды под капельницей». Впервые на телевидении популярные артисты и блогеры пройдут реабилитацию от зависимостей на глазах у всей страны. В шоу принимают участие восемь человек. О том, как прошел дебютный выпуск и кто покинул проект, — в материале URA.RU.

В чем суть шоу «Звезды под капельницей»

В рамках проекта каждый участник проходит комплексную реабилитацию, которая предусматривает проведение психологических сеансов и групповые занятия, направленные на преодоление зависимости. Реабилитационная программа включает в себя ряд медицинских и психотерапевтических мероприятий. Лечением звезд занимается нарколог Василий Шуров.

Авторы проекта заявляют, что все ситуации, происходящие на проекте, — не постановка. Капельницы, консультации и эмоции участников реальны. В процессе съемок участники не просто учатся жить без алкоголя, но и делятся самыми сокровенными мыслями и чувствами. Зрители смогут увидеть эмоциональные признания, переживания и даже станут свидетелями неожиданных романтических отношений между участниками.

Продолжение после рекламы

Участники шоу

Анастасия Волочкова, балерина;

балерина; Никита Джигурда, актер;

актер; Маша Малиновская, телеведущая;

телеведущая; Рома Желудь, блогер, певец;

блогер, певец; Диана Астер, блогер;

блогер; ГАБАР, блогер;

блогер; Анна Михеева (HOFMANNITA) , рэп-исполнительница и участница шоу «Пацанки»;

, рэп-исполнительница и участница шоу «Пацанки»; Евгения Осипова, актриса.

Встреча участников проекта и первая алкогольная вечеринка

Никита Джигурда заявил, что прибыл на шоу в нетрезвом виде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первая встреча звезд произошла в уютном зале с классической музыкой. Звезды приезжали на место встречи по очереди. Анастасия Волочкова прибыла на белом лимузине, поразив всех золотым платьем. «На протяжении месяца нам будет весело. Главное, чтобы был балетный станок, чтоб я могла поддерживать форму», — заявила балерина. Последним прибыл Джигурда. Он приехал на мотоцикле, заявив, что уже выпил водки.

Когда участники собрались в торжественном зале, на экране, установленном перед ними, началась трансляция фильма о вреде алкоголя. Евгения Осипова высказала свое недовольство, заявив, что чувствует себя школьницей. Остальные звезды тоже были в недоумении.

В это время за окном началась вечеринка с участием людей, отмечающих день рождения. Джигурда не выдержал и присоединился к ним. Участники праздника были рады актеру, сразу угостив его алкоголем. Увидев, что вечеринка продолжается, остальные звезды тоже присоединились, угощаясь спиртными напитками. После окончания праздника звезды собрали с собой остатки алкоголя и продолжили выпивать.

Похмельное утро и выводы врача

Утро для звезд выдалось непростым. Джигурда заявил, что не помнит как уснул на улице, а Волочкова проснулась не в своей комнате.

Врач Василий Шуров заявил, что участие звезд в вечеринке было предсказуемо. Никто не собирался выпивать, но, поддавшись соблазну, потеряли контроль. «Это говорит о том, что человек не управляет количеством выпитого, а алкоголь управляет человеком. Будем работать со звездам, чтобы они не поддавались таким соблазнам. Даже страшно подумать сколько работы нам предстоит», — заявил он.

Врач собрал всех участников за круглым столом, заявив, что произошедшее накануне будет в последний раз. Звезды долго язвили на эту тему. Только актриса Осипова заявила, что ей тяжело находиться среди этих людей, и демонстративно покинула помещение.

После ее ухода Василий Шуров поставил перед участникам то количество алкоголя, которое они выпили накануне. Звезды очень удивились количеству, заявив, что столько они никогда не пили.

Врач отметил, что всего за вечер было выпито почти 10 литров алкоголя. По его словам, печени нужно двое суток, чтобы переработать такое количество, и предложил звездам поставить капельницу. На это согласились только Астер и Рома Желудь.

Продолжение после рекламы

«Я пошла в свой мир»: кто из звезд покинул проект после ссоры

В ходе обсуждения с врачом прошедшей накануне алкогольной вечеринки между участниками произошел конфликт. Александр Гамбаров неожиданно заявил о недостойном поведении Анастасии Волочковой. Балерину оскорбили его слова. В тот же момент она собрала вещи и покинула проект со словами: «Я пошла в свой мир». Команда проекта не смогла повлиять на ее решение.

Тест на память и работу вестибулярного аппарата

Мария Малиновская решила остаться в шоу Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Всем участникам предстояло пройти два теста. Сначала врач решил проверить, насколько хорошо звезды помнят события, происходившие на вечеринке.

Он показал звездам стенд с фотографиями с этого мероприятия. За пять минут они должны были расположить фото в хронологическом порядке. Участники были удивлены, что не помнят многих моментов и сделали много ошибок в этом тесте. По результатам тест выявил нарушение памяти почти у всех. «Провалы в памяти — признак первой стадии алкоголизма», — заявил врач.

С помощью второго теста у звезд проверяли качество вестибулярного аппарата. Им нужно было пройти по ровной линии со стаканом на голове. По словам врача, провал теста означал наличие второй степени алкогольной зависимости. С этим тестом успешно справились только Анна Михеева, Диана Астер и Рома Желудь.

Какие предварительные диагнозы поставил врач звездам

После тестирования Василий Шуров заявил, что готов сделать врачебные предположения о состоянии каждого участника:

Роман Желудь — 2 стадия зависимости;

— 2 стадия зависимости; Александр Гамбаров (ГАБАР) — 1 стадия зависимости;

— 1 стадия зависимости; Анна Михеева — 1-2 стадия зависимости;

— 1-2 стадия зависимости; Дина Астер — 1 стадия зависимости;

— 1 стадия зависимости; Маша Малиновская — 1 стадия зависимости;

— 1 стадия зависимости; Никита Джигурда — 2 стадия зависимости;

— 2 стадия зависимости; Евгении Осиповой врач не озвучил диагноз. Он отметил, что ее поведение положительно отличается от поведения остальных участников. Актрисе дали несколько дней для решения о дальнейшем участии в проекте.

Кто покинул шоу «Звезды под капельницей»