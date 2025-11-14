Полпред Жога вручил награды трудовым династиям УрФО в Тюмени
Тюменскую область представили семьи Мартюшевы и Кетовы
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени состоялось торжественное награждение трудовых династий, в церемонии принял участие полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Тюменскую область представили две выдающиеся семьи: Мартюшовы, которые уже более полувека (с 1968 года) трудятся на заводе «Тюменские моторостроители», и семья Кетовых с впечатляющим общим трудовым стажем в 452 года, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Вместе с полномочным представителем Президента в УФО Артемом Владимировичем Жогой вручили сегодня награды трудовым династиям Уральского федерального округа», — рассказал глава региона в своем официальном telegram-канале. Участников также поприветствовал губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
Трудовые династии, объединяющие Тюменскую область, Югру и Ямал, демонстрируют, что мощная промышленность держится на квалифицированных и мотивированных специалистах. Фестиваль призван повысить престиж рабочих профессий и привлечь молодежь в производственные отрасли. В Тюменской области для этого создаются необходимые условия: работодатели расширяют возможности для профессионального роста, а национальный проект «Кадры» помогает готовить востребованных специалистов для региональной и общероссийской экономики.
