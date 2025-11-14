Полпред Жога вручил награды трудовым династиям УрФО в Тюмени

Тюменскую область представили семьи Мартюшевы и Кетовы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени состоялось торжественное награждение трудовых династий, в церемонии принял участие полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Тюменскую область представили две выдающиеся семьи: Мартюшовы, которые уже более полувека (с 1968 года) трудятся на заводе «Тюменские моторостроители», и семья Кетовых с впечатляющим общим трудовым стажем в 452 года, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Вместе с полномочным представителем Президента в УФО Артемом Владимировичем Жогой вручили сегодня награды трудовым династиям Уральского федерального округа», — рассказал глава региона в своем официальном telegram-канале. Участников также поприветствовал губернатор ХМАО Руслан Кухарук.