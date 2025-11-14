Семь погибших и 15 пострадавших в аварии с автобусом под Пермью

Сообщается о большом количестве пострадавших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса с грузовиком погибли семь человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщают оперативные службы.

«В Пермском крае 14 ноября 2025 года в 20:35 произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. Авария случилась вблизи села Кылысово, в результате столкновения погибли семь человек, 15 получили ранения различной степени тяжести», — передают оперативные службы.