Семь погибших и 15 пострадавших в аварии с автобусом под Пермью
Сообщается о большом количестве пострадавших
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Пермском крае в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса с грузовиком погибли семь человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщают оперативные службы.
«В Пермском крае 14 ноября 2025 года в 20:35 произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. Авария случилась вблизи села Кылысово, в результате столкновения погибли семь человек, 15 получили ранения различной степени тяжести», — передают оперативные службы.
По данным регионального МВД, столкновение произошло на автодороге Пермь — Шадейка. Со стороны Перми в сторону Екатеринбурга двигался микроавтобус «Соболь», водитель которого, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. Госавтоинспекции находятся на месте происшествия, устанавливают обстоятельства ДТП.
