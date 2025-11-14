Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Семь погибших и 15 пострадавших в аварии с автобусом под Пермью

14 ноября 2025 в 22:46
Сообщается о большом количестве пострадавших

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса с грузовиком погибли семь человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщают оперативные службы. 

«В Пермском крае 14 ноября 2025 года в 20:35 произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. Авария случилась вблизи села Кылысово, в результате столкновения погибли семь человек, 15 получили ранения различной степени тяжести», — передают оперативные службы.

По данным регионального МВД, столкновение произошло на автодороге Пермь — Шадейка. Со стороны Перми в сторону Екатеринбурга двигался микроавтобус «Соболь», водитель которого, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. Госавтоинспекции находятся на месте происшествия, устанавливают обстоятельства ДТП.

