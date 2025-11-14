Электронная система поможет в меру рассыпать реагенты на курганских дорогах

Дозаторами оснастят дорожную технику в Курганской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курганской области посыпать дороги реагентами будут с помощью системы электронного дозирования. Об этом рассказал замгубернатора региона Иван Ситников.

«Коммунальная техника должна быть обеспечена системой электронного дозирования реагентов. Здесь уже нет человеческого фактора, система сама отрабатывает норму распределения реагентов на дороге», — сообщил чиновник в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

Ситников отметил, что в часы пик, например утром, дороги обрабатывают реагентами. А в ночное время, чаще всего, они уже учищаются и образовавшаяся масса вывозится на полигон, подчеркнул замгубернатора.

Продолжение после рекламы