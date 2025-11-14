Литва ужесточила контроль против россиян, которые отправляются в Калининград

Контроль за отправляющимися в Калиниград через Литву усилят Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вильнюс утвердил новый порядок контроля за гражданами РФ, которые следуют транзитом через литовскую территорию в Калининградскую область. Усиление контроля будет осуществляться силами Службы охраны государственной границы страны, полиции, а также службы общественной безопасности. Об этом пишут местные СМИ.

«Контроль над транзитной зоной усилен. Любой инцидент, связанный с калининградским транзитом, станет приоритетным для реагирования служб. Наша цель — оперативное реагирование служб на любые нарушения или подозрительные ситуации», — цитирует агентство ELTA министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича.

По сведениям издания, новый порядок контроля усилит межведомственный обмен информацией. Кроме того, планируется проведение совместных учений служб для обеспечения действий при реагировании на инциденты.

