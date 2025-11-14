На Запорожской АЭС отключили линию электропередачи
14 ноября 2025 в 23:04
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Из-за срабатывания системы автоматической защиты было отключено электроснабжение по линии «Днепровская», которая является одной из двух линий, обеспечивающих потребности Запорожской АЭС. В данный момент все энергоблоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в режиме «холодного останова». Об этом сообщили в официальном telegram-канале Запорожской АЭС.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал