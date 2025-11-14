Логотип РИА URA.RU
Легковушка врезалась в фуру в Кургане, погибла девушка. Видео

14 ноября 2025 в 23:16
В Госавтоинспекции прокомментировали аварию в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Заозерном районе Кургана легковой автомобиль врезался в стоящий большегруз. Девушка, находившаяся в машине, погибла. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции.

«В третьем микрорайоне Заозерного возле дома №11 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в стоящую фуру. Пассажирка 2000 года рождения скончалась на месте», — сообщили в полиции.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работали экстренные службы, отметили в полиции. 

