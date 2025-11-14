Семь погибших и 12 пострадавших: что известно об аварии микроавтобуса по дороге в Екатеринбург
В аварии пострадала несовершеннолетняя девочка
Фото: Прокуратура Пермского края
Произошло ДТП с трагическими последствиями: микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем. Есть погибшие, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщило надзорное ведомство.
Уточняется, что авария случилась вечером на автомобильной дороге Пермь — Шадейка. Прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. Подробнее о том, что известно к этому часу — в материале URA.RU.
Микроавтобус выехал на встречку
По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, микроавтобус «Соболь», который двигался из Перми в сторону Екатеринбурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Предварительно, в результате аварии есть человеческие жертвы. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства случившегося.
На месте уже работают сотрудники МЧС
ДТП произошло на 55-м километре автодороги Р-243, уточняют в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Уточняется, что для ликвидации последствий были привлечены 12 человек личного состава и три единицы техники.
В Перми возбудили дело
СК России по Пермскому краю возбудили дело по факту ДТП
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Перми возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом. По данным СУ СК России по Пермскому краю, авария произошла вблизи деревни Черепахи. Уточняется, что в ДТП есть погибшие, среди них — несовершеннолетний. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщили в СУ СК России по Пермскому краю. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления.
Губернатор сообщил о погибших
Среди погибших в аварии есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он уточнил, что пострадавшие доставлены в Кунгурскую больницу для обследования, несколько человек будут госпитализированы в краевую столицу.
«Выражаю соболезнования родным», — написал губернатор. Махонин также поручил Минздраву Пермского края Анастасии Крутень оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
В ДТП пострадало больше десяти человек
В Пермском крае произошло серьёзное ДТП, в результате которого погибли семь человек, включая несовершеннолетнюю девочку 17 лет. Еще 12 человек получили травмы. Об этом сообщает СУ СКР России по Пермскому краю.
Организована горячая линия
В Кунгурском округе организовали горячую линию
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кунгурском округе организована горячая линия для родственников пострадавших и погибших в аварии. Информацию предоставили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Получить информацию о состоянии здоровья близких, а также психологическую помощь можно по круглосуточному номеру: 8 (34271) 33221. Линия создана, чтобы облегчить ситуацию для родственников и близких пострадавших.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Олег15 ноября 2025 00:12Надо запретить обгоны на трассах.