Семь погибших и 12 пострадавших: что известно об аварии микроавтобуса по дороге в Екатеринбург

Произошло ДТП с трагическими последствиями: микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем. Есть погибшие, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщило надзорное ведомство.

Уточняется, что авария случилась вечером на автомобильной дороге Пермь — Шадейка. Прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. Подробнее о том, что известно к этому часу — в материале URA.RU.

Микроавтобус выехал на встречку

По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, микроавтобус «Соболь», который двигался из Перми в сторону Екатеринбурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Предварительно, в результате аварии есть человеческие жертвы. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства случившегося.

На месте уже работают сотрудники МЧС

ДТП произошло на 55-м километре автодороги Р-243, уточняют в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Уточняется, что для ликвидации последствий были привлечены 12 человек личного состава и три единицы техники.

В Перми возбудили дело

В Перми возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом. По данным СУ СК России по Пермскому краю, авария произошла вблизи деревни Черепахи. Уточняется, что в ДТП есть погибшие, среди них — несовершеннолетний. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщили в СУ СК России по Пермскому краю. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления.

Губернатор сообщил о погибших

Среди погибших в аварии есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он уточнил, что пострадавшие доставлены в Кунгурскую больницу для обследования, несколько человек будут госпитализированы в краевую столицу.

«Выражаю соболезнования родным», — написал губернатор. Махонин также поручил Минздраву Пермского края Анастасии Крутень оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

В ДТП пострадало больше десяти человек

В Пермском крае произошло серьёзное ДТП, в результате которого погибли семь человек, включая несовершеннолетнюю девочку 17 лет. Еще 12 человек получили травмы. Об этом сообщает СУ СКР России по Пермскому краю.

Организована горячая линия

В Кунгурском округе организована горячая линия для родственников пострадавших и погибших в аварии. Информацию предоставили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.