ВСУ попытались атаковать Крым
14 ноября 2025 в 23:18
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В промежуток времени с 18:00 до 20:00 по мск дежурными средствами противовоздушной обороны были ликвидированы три украинских беспилотных летательных аппарата над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.
