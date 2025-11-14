Более 20 команд КВН со всей страны собрались в Ханты-Мансийске
За выход в финал Северной лиги боролись 21 команда КВН
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Ханты-Мансийске 14 ноября прошел отборочный этап Северной лиги КВН. В борьбе за выход в финал приняли участие 21 команда из разных городов России и ближнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В Ханты-Мансийск съехались самые веселые и находчивые», — отметили в telegram-канале мэрии. Отборочный этап собрал команды из Минска, Омска, Скадовска, Губкинского, Нижневартовска, Сургута, Когалыма и Ханты-Мансийска.
Ранее Ханты-Мансийск стал центром спортивных и культурных событий: в городе стартовали лыжные гонки «Югория. Первый снег», которые открыли лыжный сезон в стране. В соревнованиях приняли участие как звезды российского спорта, так и любители, а также ветераны СВО.
