Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

В Прикамье заработала горячая линия для родных пострадавших в аварии с микроавтобусом

Для родственников пострадавших в ДТП под Кунгуром открыли горячую линию
14 ноября 2025 в 23:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Психологическую помощь по горячей линии после аварии под Кунгуром

Психологическую помощь по горячей линии после аварии под Кунгуром

Фото: Илья Московец © URA.RU

Для родственников пострадавших и погибших в ДТП в Кунгурском округе открыта горячая линия, где можно получить информацию о состоянии здоровья и психологическую помощь. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края. 

«Для родственников пострадавших и погибших в результате ДТП в Кунгурском муниципальном округе организована горячая линия. По круглосуточному телефону 8(34271)33221 можно получить информацию о состоянии здоровья пострадавших, а также обратиться за психологической помощью», — указано в telegram-канале министерство.

Напомним, авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла вечером 14 ноября возле деревни Черепахи Кунгурского округа, в результате чего есть погибшие, включая ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал