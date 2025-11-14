В Прикамье заработала горячая линия для родных пострадавших в аварии с микроавтобусом

Психологическую помощь по горячей линии после аварии под Кунгуром Фото: Илья Московец © URA.RU

Для родственников пострадавших и погибших в ДТП в Кунгурском округе открыта горячая линия, где можно получить информацию о состоянии здоровья и психологическую помощь. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.

«Для родственников пострадавших и погибших в результате ДТП в Кунгурском муниципальном округе организована горячая линия. По круглосуточному телефону 8(34271)33221 можно получить информацию о состоянии здоровья пострадавших, а также обратиться за психологической помощью», — указано в telegram-канале министерство.