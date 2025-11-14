Запорожская АЭС перешла на резервное электропитание Фото: Сергей Венявский © URA.RU

На Запорожской АЭС произошло отключение одной из линий электропередачи, питающей собственные нужды станции, однако радиационная обстановка остается в норме. Об этом сообщили в ЗАЭС.

«На Запорожской АЭС произошло отключение одной из двух линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение собственных нужд станции. Линия „Днепровская“ отключилась в результате срабатывания автоматической защиты. В настоящее время станция запитана от резервной линии „Ферросплавная-1“, нарушения пределов безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на станции и прилегающей территории соответствует естественным значениям и не превышает норму», — говорится в официальном telegram-канале АЭС.

Уточняется, что все энергоблоки Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодный останов», их оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле радиационной безопасности. Персонал станции продолжает контролировать ситуацию.

