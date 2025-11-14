Логотип РИА URA.RU
На Запорожской АЭС произошло отключение одной из линий электропередачи

14 ноября 2025 в 23:46
Запорожская АЭС перешла на резервное электропитание

Фото: Сергей Венявский © URA.RU

На Запорожской АЭС произошло отключение одной из линий электропередачи, питающей собственные нужды станции, однако радиационная обстановка остается в норме. Об этом сообщили в ЗАЭС. 

«На Запорожской АЭС произошло отключение одной из двух линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение собственных нужд станции. Линия „Днепровская“ отключилась в результате срабатывания автоматической защиты. В настоящее время станция запитана от резервной линии „Ферросплавная-1“, нарушения пределов безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на станции и прилегающей территории соответствует естественным значениям и не превышает норму», — говорится в официальном telegram-канале АЭС.

Уточняется, что все энергоблоки Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодный останов», их оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле радиационной безопасности. Персонал станции продолжает контролировать ситуацию.

Ранее URA.RU рассказывало, что техники приступили к ремонту поврежденной линии электропередачи «Ферросплавная-1» возле Запорожской АЭС. Работы начались в условиях локального прекращения огня.

