Курганцы пожаловались на рекламный экран, который мешает спать по ночам. Фото

15 ноября 2025 в 00:10
На здании ТЦ в Кургане установили новый экран для рекламы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на здании торгового центра «Пушкинский» появился рекламный экран, который мешает спать по ночам. Об этом говорится в жалобе.

«На здании ТЦ „Пушкинский“ повесили светящийся экран, который светит в окна, тем самым мешая спать. Просим ограничить его работу ночью», — сообщается на сайте «Обратись».

Рекламный экран на здании

Фото: сайт «Обратись»

В ответе горожанам представители мэрии написали, что видеоэкран работает в тестовом режиме. Владелец видеоэкрана уже предупрежден об обязанности отключать его с 23:00 вечера до 07:00 утра.

