Курганцы пожаловались на рекламный экран, который мешает спать по ночам. Фото
На здании ТЦ в Кургане установили новый экран для рекламы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане на здании торгового центра «Пушкинский» появился рекламный экран, который мешает спать по ночам. Об этом говорится в жалобе.
«На здании ТЦ „Пушкинский“ повесили светящийся экран, который светит в окна, тем самым мешая спать. Просим ограничить его работу ночью», — сообщается на сайте «Обратись».
Рекламный экран на здании
Фото: сайт «Обратись»
В ответе горожанам представители мэрии написали, что видеоэкран работает в тестовом режиме. Владелец видеоэкрана уже предупрежден об обязанности отключать его с 23:00 вечера до 07:00 утра.
