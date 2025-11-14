Священников РПЦ прикрепили к поликлиникам для борьбы с абортами в одном регионе

Священники РПЦ будут убеждать женщин от аборта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Саратове священников привлекут к работе в женских консультациях с целью «борьбы с абортами». Распоряжение об этом подписал глава Саратовской митрополии Игнатий.

«С этой целью нужно прекратить финансирование абортов из средств страхования и разрешить священникам посещать женские консультации, чтобы они могли убеждать женщин отказаться от прерывания беременности», — сказал митрополий. Уточняется, что духовенство будет работать в 19 государственных медучреждениях.

Игнатий также предложил разместить возле входов в консультации монументы нерожденным детям. В список для работы священников включены только государственные клиники, частные медицинские организации не затронуты.

