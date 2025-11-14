Священников РПЦ прикрепили к поликлиникам для борьбы с абортами в одном регионе
Священники РПЦ будут убеждать женщин от аборта
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Саратове священников привлекут к работе в женских консультациях с целью «борьбы с абортами». Распоряжение об этом подписал глава Саратовской митрополии Игнатий.
«С этой целью нужно прекратить финансирование абортов из средств страхования и разрешить священникам посещать женские консультации, чтобы они могли убеждать женщин отказаться от прерывания беременности», — сказал митрополий. Уточняется, что духовенство будет работать в 19 государственных медучреждениях.
Игнатий также предложил разместить возле входов в консультации монументы нерожденным детям. В список для работы священников включены только государственные клиники, частные медицинские организации не затронуты.
Инициатива Саратовской митрополии о привлечении священников к работе в женских консультациях вписывается в общий курс РПЦ на ограничение абортов в России. Ранее Священный Синод поручил подготовить текст молебна о «вразумлении» женщин, намеренных прервать беременность, а более 40 регионов уже работают над ограничением проведения абортов в частных медучреждениях.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Олег15 ноября 2025 00:05Меня возмущает, что мои налоги идут на финансирование абортов.