Общество

Священников РПЦ прикрепили к поликлиникам для борьбы с абортами в одном регионе

14 ноября 2025 в 23:58
Священники РПЦ будут убеждать женщин от аборта

Священники РПЦ будут убеждать женщин от аборта

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Саратове священников привлекут к работе в женских консультациях с целью «борьбы с абортами». Распоряжение об этом подписал глава Саратовской митрополии Игнатий.

«С этой целью нужно прекратить финансирование абортов из средств страхования и разрешить священникам посещать женские консультации, чтобы они могли убеждать женщин отказаться от прерывания беременности», — сказал митрополий. Уточняется, что духовенство будет работать в 19 государственных медучреждениях.

Игнатий также предложил разместить возле входов в консультации монументы нерожденным детям. В список для работы священников включены только государственные клиники, частные медицинские организации не затронуты.

Инициатива Саратовской митрополии о привлечении священников к работе в женских консультациях вписывается в общий курс РПЦ на ограничение абортов в России. Ранее Священный Синод поручил подготовить текст молебна о «вразумлении» женщин, намеренных прервать беременность, а более 40 регионов уже работают над ограничением проведения абортов в частных медучреждениях.

Комментарии (1)
  • Олег
    15 ноября 2025 00:05
    Меня возмущает, что мои налоги идут на финансирование абортов.
Добавить комментарий
