Следственный комитет уточнил число жертв в аварии с микроавтобусом в Прикамье

Следователи назвали точное количество погибших и пострадавших в ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU

В результате ДТП с микроавтобусом в Кунгурском округе погибли семь человек, среди них 17-летняя девушка, еще 12 человек получили травмы. Следственный комитет по Пермскому краю уточнил количество жертв в результате ДТП с микроавтобусом в Кунгурском муниципальном округе.

«В аварии погибли семь человек, включая 17-летнюю девушку. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 12 человек», — рассказали в пресс-службе СУ СКР России по Пермскому краю.