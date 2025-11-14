Логотип РИА URA.RU
Следственный комитет уточнил число жертв в аварии с микроавтобусом в Прикамье

14 ноября 2025 в 23:58
Следователи назвали точное количество погибших и пострадавших в ДТП

Фото: Илья Московец © URA.RU

В результате ДТП с микроавтобусом в Кунгурском округе погибли семь человек, среди них 17-летняя девушка, еще 12 человек получили травмы. Следственный комитет по Пермскому краю уточнил количество жертв в результате ДТП с микроавтобусом в Кунгурском муниципальном округе.

«В аварии погибли семь человек, включая 17-летнюю девушку. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 12 человек», — рассказали в пресс-службе СУ СКР России по Пермскому краю.

Ранее URA.RU рассказывало, о семи погибших и 15 пострадавших в столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем, которое произошло вечером 14 ноября вечером на автодороге Пермь — Шадейка возле деревни Черепахи. В настоящее время на месте работают следователи, проводится проверка, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, для родственников погибших и пострадавших организована горячая линия.

