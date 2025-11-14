Стали известны последствия мощнейшего выброса плазмы на Солнце

«Выброс плазмы от сегодняшней второй по силе вспышки года пройдет мимо Земли», — сообщается в telegram-канале лаборатории. Уточняется, что облако солнечной плазмы не коснется Земли.

За последние дни на Солнце произошло несколько вспышек, одна из которых вызвала сильнейшие за последние десять лет полярные сияния. Ранее, 12 ноября, была зафиксирована мощная магнитная буря, которая оказалась сильнее прогнозов, а сейчас стало известно, что последний выброс плазмы пройдет мимо Земли и не окажет на нее влияния.