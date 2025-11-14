В Тюменской области закроется крупный кирпичный завод

«Винзер» специализируется на выпуске керамического кирпича и фасадной плитки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области возле поселка Винзили с 1 декабря приостанавливает работу завод керамических стеновых материалов «Винзер». По словам финансового директора предприятия Олега Юдаева, это вынужденная мера, обусловленная сезонным спадом спроса на продукцию. Об этом сообщило издание 72.RU.

«Завод производит сезонную продукцию и для большинства предприятий данной сферы, в традиционный период низкого спроса, загрузка для персонала минимальная. Поэтому снижение его численности, тем более в нынешних экономических условиях, вынужденная мера», — цитируют слова Юдаева на сайте 72.RU. Остановка производства также даст возможность провести плановый ремонт оборудования, обычно работающего в круглосуточном режиме.

На ситуацию повлияли негативные изменения на строительном рынке: снижение объемов индивидуального жилищного строительства из ‑за дорогой ипотеки и введения эскроу‑счетов, а также низкая активность девелоперов в сегменте многоквартирного жилья. Руководство завода рассматривает варианты адаптации, включая привлечение крупного инвестора.

