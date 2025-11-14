Микроавтобус выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом Фото: telegram-канал Прокуратуры Пермского края

Следственный комитет опубликовал видео с места смертельного ДТП под Кунгурском муниципальном округе. На кадрах, опубликованных официальными представителями ведомства, запечатлены последствия столкновения рейсового микроавтобуса «Соболь» и большегрузного автомобиля на 64-м километре автодороги Пермь — Кунгур.

«Оперативное видео с места происшествия с рейсовым автобусом в Кунгурском муниципальном округе», — указано в сообщении ведомства.

«На 64-м километре региональной трассы региональная автодорога Пермь-Кунгур произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса „Соболь“, перевозившего пассажиров,и большегрузного автомобиля. Следственными органами возбуждено по указанному факту уголовное дело региональной. Региональной прокуратурой организованы надзорные проверки в сфере безопасности дорожного движения», — прокомментировал заместитель прокурора Пермского края Алексей Иванов.

