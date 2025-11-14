Для здания ночного клуба ищут арендаторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Помещения бывшего ночного клуба «Панта Рэй» (ранее — клуба H2O) в Челябинске предлагают взять в аренду по низкой ставке полностью или частично. Объект расположен на улице Салютной. Его можно использовать для различных проектов: от общепита до коворкинга, говорится на доске интернет-объявлений.

«Помещение бывшего клуба. Площади свободного назначения находятся в самом центре Тракторозаводского района Челябинска. В долгосрочную аренду. От 590 рублей в месяц. Подходит для общепита, коворкинга, спорзала, складского или производственного помещения», — говорится на сайте «Авито».

Автор объявления отметил, что объект располагается на первой линии, вблизи остановок общественного транспорта. В помещении есть пять входных групп, «мокрые точки», отдельные места для кухни с системой вентиляции, сделано напольное покрытие и частичный ремонт.

Как юридическое лицо ООО «Панта Рэй» было ликвидировано в 2012 году Фото: скрин сайта «Авито», https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/byvshiy_klub_900_kv_pod_vash_proekt_7760616487