В Кургане полицейские проверили подъезд дома в Заозерном районе. Там местные заметили подозрительный предмет. Об этом рассказал курганец.

«В третьем микрорайоне Заозерного ночью у подъезда дома №29 была полиция, а также экстренные службы. Искали подозрительный чемодан, но ничего не обнаружили. Затем они уехали», — сообщается в telegram-канале «Зазик»