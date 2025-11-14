Полицейские в Кургане проверили дом из-за подозрительного предмета. Видео
15 ноября 2025 в 00:55
Полиция выезжала на проверку дома в Кургане
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане полицейские проверили подъезд дома в Заозерном районе. Там местные заметили подозрительный предмет. Об этом рассказал курганец.
«В третьем микрорайоне Заозерного ночью у подъезда дома №29 была полиция, а также экстренные службы. Искали подозрительный чемодан, но ничего не обнаружили. Затем они уехали», — сообщается в telegram-канале «Зазик»
В управление МВД России по Кургану направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
